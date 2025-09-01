Haberler

A Mili Kadın Voleybol Takımımız, 3-0 Galip Geldi

MAÇIN PERFORMANSI VE GALİBİYET

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nın son 16 turunda Slovenya ile bir araya geldi. Maçın başında oldukça iyi bir performans sergileyen Filenin Sultanları, maç boyunca baskın bir oyun kurarak rakibine set vermedi ve sahadan 3-0’lık net bir galibiyetle ayrıldı.

ÇEYREK FİNALE YÜKSELİŞ

Bu galibiyet, A Milli Takım’a son 8 takım arasına adını yazdırma fırsatı tanıdı. Filenin Sultanları, çeyrek finalde zorlu bir rakip olan ABD ile Bangkok’ta karşılaşacak. Bu maç, takım için büyük bir mücadele olacağı kesin.

Eljif Elmas Napoli’ye Kiralandı

Kuzey Makedonyalı futbolcu Eljif Elmas, Napoli'den RB Leipzig'e transfer olduktan sonra kiralık olarak yeniden Napoli'ye katıldı. Napoli'de kayda değer başarılar elde etti.
Antalya’nın Gazipaşa İlçesi’nde Av Sezonu Açıldı

Gazipaşa'da balık sezonu başladı. Kaymakam Korkutata, balıkçılara bol bereketli bir dönem diledi. İlk günlerde tezgahlarda çeşitli balık türleri yer aldı.

