A Mili Takım, İspanya Maçına Hazırlanıyor

MİLLİ TAKIM KONYA’DA ANTRAMAN YAPIYOR

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu’ndaki ikinci karşılaşmasında Avrupa Şampiyonu İspanya ile mücadele etmek için hazırlıklarına Konya’da başladı. Antrenman, Konyaspor Kayacık Tesisleri’nde basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Gürcistan karşılaşmasına çıkan futbolcular, tesislerin fitness salonunda yenilenme antrenmanı yaparken, diğer oyuncular teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde saha çalışmasına katıldı.

HÜCUM VARİYASYONLARI ÜZERİNDE ÇALIŞTILAR

Isınma çalışmasının ardından futbolcular pas ve top kapma üzerine çalıştı. Daha sonra hücum varyasyonları üzerinde duruldu ve antrenmanın son bölümünde taktik oyun uygulamaları gerçekleştirildi. A Milli Takım’ın bugünkü antrenmanını Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Genel Sekreter Abdullah Ayaz ve Konyaspor’un eski Başkanı Fatih Özgökçen de yerinde takip etti.

BASIN TOPLANTISI DÜZENLENECEK

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile milli futbolcu Arda Güler, yarın saat 14.00’te Konya Büyükşehir Stadyumu’nda basın toplantısı gerçekleştirecek. Takım, karşılaşma öncesindeki resmi antrenmanını ise aynı statta saat 20.30’da yapacak. Bu antrenmanın ilk 15 dakikası medyaya açık olacak.