A Mili Takım Medya Günü Gerçekleşti

MEDYA GÜNÜ ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda (EuroBasket 2025) mücadele edecek A Milli Takım için Basketbol Gelişim Merkezi’nde bir medya günü etkinliği yapıldı. Etkinlikte Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkan Vekili Harun Erdenay, A Milli Takım Genel Menajeri Nedim Yücel, başantrenör Ergin Ataman ile oyuncular Alperen Şengün ve Cedi Osman açıklamalarda bulundu. Harun Erdenay, “İyi bir hazırlık süreci geçirdik. Eski bir basketbol oyuncusu gözüyle baktığımda bizim kadromuzun turnuvadaki en iyi kadrolardan biri olduğunu düşünüyorum” diyerek, takımlarının performansından bahsetti.

HEDEFLER VE HAZIRLIK MAÇLARI

Erdenay, Litvanya maçı hariç iyi bir performans sergilediklerini belirterek, “Almanya maçını son çeyrekte kaçırdık. Çekya’yı yendik. Turnuvanın en hazır takımlarından biri olan Litvanya’yı seyircisi önünde mağlup etmeyi başardık. Şampiyona öncesi son maçımızı Karadağ ile oynayacağız. Tüm seyircilerimizi bizi desteklemeye davet ediyorum” dedi. Nedim Yücel de, “Oyuncularımız çok özveriliydi. Hazırlık maçlarında iyi mücadele ettiler. Avrupa Şampiyonası’na ümitle bakmamıza sebep oldu” sözleriyle kamp döneminin verimli geçtiğini aktardı.

ERGIN ATAMAN’DAN MADALYA HEDEFİ

A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman ise hedeflerini net bir şekilde ortaya koydu. “Hedefimiz, gruptan çıkmak veya çeyrek final oynamak değil. Hedefimiz madalya kazanmak” ifadelerini kullanan Ataman, oyuncular arasındaki uyumun yüksek olduğunu vurguladı. “Hazırlık dönemini gayet iyi geçirdik. Artık takımda roller belli oldu. Litvanya ve Almanya ile oynayacağımız maçlarda takımımızın seviyesinin belli olacağını düşünüyorum” dedi.

TARİHİ BİR HAFIZA VE İNANÇ

Ataman, Avrupa Şampiyonası tarihine dair hatırlatmalarda bulunarak, “Avrupa şampiyonaları 1935 yılında başladı. 90 yıllık süreçte 2001’de ev sahipliğini yaptığımız turnuvada elde ettiğimiz gümüş madalya dışında bir tane madalya yok. Biz çok iddialıyız” şeklinde konuştu. Alperen Şengün, EuroBasket 2025’e hazır olduklarını belirtirken, “Sırbistan, turnuvanın en favori takımlarından biri. Madalya için gidiyoruz. Elimizden geleni yapacağız” dedi.

KAPTAN CEDİ OSMAN’DAN HEYECANLI AÇIKLAMALAR

Takım kaptanı Cedi Osman ise şampiyona öncesinde çok iyi bir atmosferin olduğunu dile getirerek, “Dört hazırlık maçı yaptık. Son 3 maç çok iyi oldu. Kazanmak için sahada olacağız. Çok iyi bir kadromuz var. Ortamımız da çok iyi” ifadelerini kullandı. Takımın uyumuna dikkat çeken Osman, “Uzun zamandır böyle bir ortam olmamıştı. En önemlisi sağlıklı kalmamız” diyerek, tüm takımın motivasyonunu yükselten bir yorumda bulundu.