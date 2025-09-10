A Mili Takım, Yunanistan’la Yarı Finalde

BAŞARILI PERFORMANSIYLA YARI FİNALLERE YÜKSELİYOR

A Milli Takım, Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda gösterdiği etkileyici performansla adını duyurdu. Çeyrek finalde Polonya’yı mağlup eden 12 Dev Adam, yarı finale yükselerek büyük bir başarıya imza attı. Yarı finaldeki rakibi ise Litvanya’yı eleyerek finale çıkan Yunanistan oldu. Basketbol tutkunları, Türkiye ile Yunanistan arasında olacak bu önemli karşılaşmanın tarihini, saatini ve canlı yayın bilgilerini heyecanla bekliyor.

REKABETİN YENİ BİR HALKASI

Türkiye-Yunanistan yarı final maçı EuroBasket 2025’te 12 Eylül Cuma günü gerçekleşecek. Uzun bir tarihe dayanan rekabetin yeni bir halkası olacak bu mücadele, basketbolseverlerin büyük bir merakla takip ettiği bir karşılaşma. Her iki takım da turnuvada gösterdiği üstün performansla dikkat çekerken, bu yarı final sadece bir maç değil, aynı zamanda prestij ve gurur savaşı niteliği taşıyor. Taraftarlar, 12 Dev Adam’ın bu zorlu sınavda ne gibi bir performans sergileyeceğini ve finale yükselip yükselmeyeceğini merakla izliyor.

SAAATİ VE YAYIN DETAYLARI BEKLENİYOR

Karşılaşmanın tarihi kesinleşmiş olsa da, maçın saatine dair henüz bir resmi açıklama yapılmamış durumda. Basketbolseverler, iki takım arasındaki bu önemli mücadelenin ne zaman başlayacağını öğrenmek için federasyon ve turnuva organizatörlerinin yapacağı duyuruları dikkatle takip ediyor. Kritik bir öneme sahip olan maçın başlayacağı saatin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor ve duyuru geldiğinde detaylar kamuoyuyla paylaşılacak.

TARİHİ BAŞARIYA İMZA ATILDI

A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket 2025’te bir tarih yazdı ve tam 68 yıl aradan sonra üst üste 7 galibiyet elde etti. Bu olağanüstü başarı, millilerin Avrupa Şampiyonası tarihinde ikinci kez bu kadar üst üste galibiyet elde etmesi anlamına geliyor. 1957 yılındaki EuroBasket’te de benzer bir başarı gösteren Türk takımı, o zaman 7 maç kazanarak 9. sırada tamamlamıştı. 68 yıl sonra bu başarıyı yeniden yakalayan 12 Dev Adam, hem istikrarlı performansıyla hem de mücadele ruhuyla Türk basketbol tarihinde önemli bir yere sahip oldu.

CEDE OSMAN’IN SAKATLIĞI

A Milli Takım’ın tecrübeli oyuncusu Cedi Osman, EuroBasket 2025 çeyrek final mücadelesinde talihsiz bir sakatlık yaşadı. Pota altında Mateusz Ponitka ile girdiği ikili mücadelede ayak bileğine darbe aldıktan sonra yere düştü. Kısa süreli bir endişe yaratan bu olay sonrasında sağlık ekibi müdahalede bulundu ve Cedi, kenara alınarak tedavi edildi. Yürümekte zorlanmasına rağmen oyuna geri dönen Cedi Osman, savaşçı ruhunu sergileyerek takımını yalnız bırakmadı.