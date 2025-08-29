A Millî Erkek Basketbol Takımı, Çekya’yı 92-78 Yendi

A MİLLİ ERKEK BASKETBOL TAKIMI YENİDEN GALİP GELDİ

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu’ndaki ikinci karşılaşmasında Çekya’yı 92-78’lik skorla yenerek 2’de 2 yaptı. Letonya’nın başkenti Riga’da bulunan Arena Riga’da gerçekleşen mücadelede Türkiye; Shane Larkin, Cedi Osman, Alperen Şengün, Ercan Osmani ve Kenan Sipahi ilk beşiyle sahaya çıktı. Çekya ise Jan Zidek, Ondrej Sehnal, Vit Krejci, Martin Kriz ve Tomas Kyzlink beşiyle maça başladı.

İLK PERİYOTTA ÇEKYA ÜSTÜNLÜĞÜ

Karşılaşmaya iyi başlayan Çekya, ilk çeyreği 27-21 önde tamamladı. Ancak ikinci çeyrekte Türkiye daha etkili bir performans sergileyerek, soyunma odasına 45-37’lik skorla gitti. Üçüncü çeyrekte de üstün oyununu sürdüren Türkiye, 72-62’lik skorla periyodu tamamladı. Son çeyrekte rahat bir oyun ortaya koyan ay-yıldızlılar, karşılaşmayı 92-78 kazanarak galibiyet serisini sürdürdü.

ÖNE ÇIKAN İSİMLER

Türkiye’de Alperen Şengün, 23 sayı, 12 ribaund ve 9 asistle galibiyetin önemli isimlerinden biri oldu. Cedi Osman 21 sayı, Ercan Osmani ise 16 sayı ile takıma önemli katkı verdi. Çekya’da Martin Peterka, 23 sayı ile kaydetmesine rağmen takımının mağlubiyetini engelleyemedi. A Milli Takım, A Grubu’ndaki üçüncü maçında yarın TSİ 21.15’te Portekiz ile karşılaşacak.

MAÇ DETAYLARI

Salon: Arena Riga

Hakemler: Antonio Conde, Lorenzo Baldini, Josip Jurcevic

Türkiye: Shane Larkin 5, Şehmus Hazer 4, Sertaç Şanlı 2, Cedi Osman 21, Onuralp Bitim, Furkan Korkmaz 7, Alperen Şengün 23, Ercan Osmani 16, Adem Bona 6, Erkan Yılmaz, Kenan Sipahi 6, Ömer Yurtseven 2

Başantrenör: Ergin Ataman

Çekya: Jan Zidek 9, Vojtech Hruban 7, Adam Kejval, Martin Peterka 23, Jaromir Bohacik 8, Ondrej Sehnal 9, Petr Krivanek 4, Vit Krejci 3, Martin Kriz 4, Richard Balint, Martin Svoboda 2, Tomas Kyzlink 9

Başantrenör: Diego Ocampo

1. Periyot: 27-21 (Çekya lehine)

Devre: 45-37 (Türkiye lehine)

3. Periyot: 72-62 (Türkiye lehine)