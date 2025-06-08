A Millî Futbol Takımı, ABD’yi 2-1 Yendi

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI GALİBİYETİ ELDE ETTİ

A Milli Futbol Takımı, FIFA Dünya Kupası Elemeleri öncesinde oynadığı özel maçta ABD’yi 2-1 mağlup etti. Maçın ikinci yarısına ilişkin önemli dakikalar şöyle gelişti: 52. dakikada sağ kanattan Luca de la Torre’nin ortasında, arka direkte Arfsten’in kafa vuruşu dışarı çıktı. 61. dakikada, sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada Malik Tillman’ın kafa vuruşunu kaleci Berke kontrol etti. 82. dakikada Kerem’in uzun pasında topla buluşan Arda, meşin yuvarlağı Barış Alper’e aktardı. Ceza sahasına giren Barış Alper’in sert şutu yandan dışarı gitti.

MAÇIN DETAYLARI

Maç Pratt & Whitney Stadyumu’nda oynandı, hakemliğini Fernando Moron, Andres Vargas ve Alejandro Camarena üstlendi. ABD kadrosunda Freese, Richards, McGlynn, Luna, Robinson, Luca de la Torre, Johnny Cardoso, Freeman, Tillman, Agyemang ve Arfsten yer aldı. Yedek oyuncular arasında Matthew Turner, Christopher Brady, John Tolkin, Walker Zimmerman, Tim Ream, Sebastian Berhalter, Brenden Aaronson, Paxten Aaronson ve Damion Downs bulunuyor. Teknik direktörlük görevini Mauricio Pochettino yürütüyor.

TÜRKİYE KADROSUNDAKİ İSİMLER

Türkiye milli takımı ise Berke Özer, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Eren Ermalı, Orkun Kökçü, İsmail Yüksek, Oğuz Aydın, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu ve Kenan Yıldız’dan oluştu. Yedeklerden Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Samet Akaydin, Mert Müldür, Yasin Özcan, Okay Yokuşlu, Ege Tıknaz ve Deniz Gül görev aldı. Teknik direktör Vincenzo Montella takımın başındaydı.

MAÇIN GOLLERİ

Karşılaşmanın ilk golünü 2. dakikada McGlynn attı ve ABD öne geçti. Ancak Türkiye, 24. dakikada Arda Güler ve 27. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun golleriyle öne geçti. Ayrıca, sarı kart gören oyuncular arasında Harriel (ABD) ve Yusuf Akçiçek (Türkiye) bulunuyor.