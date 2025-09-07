A Millî Futbol Takımı, İspanya’ya 6-0 kaybetti

A MİLLİ TAKIM İSPANYA’YA MAĞLUP OLDU

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası elemeleri kapsamında oynadığı 2. maçta İspanya’ya 6-0 yenilerek, turnuvadaki ilk mağlubiyetini aldı. Takım, Konya’da düzenlenen bu karşılaşmada İspanya ile mücadele etti ve sahadan ağır bir yenilgi ile ayrıldı.

Milli takım, elemelerin ilk maçında Gürcistan’a konuk oldu ve bu maçtan 3-2 galip ayrılarak elemeler serüvenine 3 puanla başlamıştı. Şimdi, gruptaki ikinci maç sonrasında A Milli Takım’ın 3 puanda kaldığı biliniyor. Önümüzdeki haftalarda Türkiye, Bulgaristan ile deplasmanda karşılaşacak.

İspanya, bu maç sonucunda 6 puana ulaşarak grubun liderliğini sürdürüyor. 6 puanlı İspanya, bir sonraki maçında Gürcistan’ı konuk edecek.