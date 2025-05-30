A Millî Kadın Futbol Takımı Yenildi

MAÇTAKİ GOLLER VE DENGELER

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup karşılaşmasında İrlanda Cumhuriyeti ile karşılaştı ve maçı 2-1 kaybetti. Esenler Erokspor Stadı’nda gerçekleşen mücadelede, ay-yıldızlı ekip maçın başlarında 49. dakikada Kader Hançar’ın attığı golle 1-0 öne geçti.

Ancak İrlanda Cumhuriyeti, 80. dakikada Busem Şeker’in kendi kalesine attığı golle durumu eşitledi. Müsabakanın son dakikalarında, 89. dakikada Emily Murphy’nin attığı golle İrlanda Cumhuriyeti, karşılaşmayı 2-1’lik skorla kazandı.

Puan Durumu

Bu sonuçla birlikte İrlanda Cumhuriyeti puanını 12’ye yükselterek grup ikinci sırasında yer aldı. Türkiye ise 3 puanla 3. basamağını korudu. Gruptaki bir diğer maçta Slovenya, Yunanistan’ı 2-0 mağlup ederek yenilgisiz liderliğini sürdürdü.