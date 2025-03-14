A Millîler’in Macaristan’la İki Maçlık Kadrosu Açıklandı

ADAY KADRO AÇIKLANDI

A Millî Takımımız, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile 20 ve 23 Mart’ta yapacağı karşılaşmaların aday kadrosunu duyurdu. 30 futbolcunun bulunduğu kadroda, Altay Bayındır, Çağlar Söyüncü, Doğan Alemdar, Enes Ünal, Ferdi Kadıoğlu, Ozan Kabak, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik sakatlıkları yüzünden yer almadı. Savunma oyuncuları Yusuf Akçiçek ve Taha Şahin ile orta saha oyuncusu Demir Ege Tıknaz, ilk kez A Millî Takım’a davet edilirken, Salih Özcan ve Can Uzun ise Eylül ayındaki kamptan sonra tekrar kadroya çağrıldı. Oğuz Aydın, 2024 Avrupa Şampiyonası geniş kadrosunda yer almasına rağmen takıma yeniden katılırken, Emre Mor yaklaşık iki buçuk yıl aradan sonra A Millî Takım’a döndü.

SARIKART CEZALILARI VE CEZA SINIRINDAKİ OYUNCULAR

Aday kadrodaki Arda Güler ve Merih Demiral, 20 Mart’taki Türkiye – Macaristan karşılaşmasında sarı kart cezası nedeniyle mücadele edemeyecek. İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Mert Müldür ve Orkun Kökçü ise ilk maç öncesinde ceza sınırında yer alıyor.

KAMPA GİRİŞ VE HAZIRLIKLAR

A Millî Takım’a yeni davet edilen oyuncular, 17 Mart Pazartesi günü saat 12.00’de TFF’nin Riva’daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde bir araya gelecek. Ay-Yıldızlılar, ilk antrenmanını aynı gün saat 17.00’de gerçekleştirecek ve Macaristan karşılaşmasının hazırlıklarına hafta boyunca burada devam edecek. Teknik Direktör Vincenzo Montella ve bir millî futbolcu, 19 Mart Çarşamba günü saat 13.45’te Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’daki merkezinde basın toplantısı yapacak. Millî takım, resmi antrenmanını aynı gün saat 17.00’de gerçekleştirecek.

Türkiye – Macaristan maçı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park’ta 20 Mart Perşembe günü saat 20.00’de başlayacak. A Millî Takım’ın rövanş maçı öncesi son antrenmanı 22 Mart Cumartesi günü saat 11.15’te TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapılacak ve saat 16.00’da Türk Hava Yolları’na (THY) ait uçakla Macaristan’ın başkenti Budapeşte’ye hareket edilecek. Ay-Yıldızlılar, Budapeşte’ye varmasının ardından karşılaşmanın oynanacağı Puskás Arena’da saat 17.00’de (TSİ 19.00) kısa bir yürüyüş gerçekleştirecek. 23 Mart Pazar günü oynanacak Macaristan – Türkiye maçı ise saat 18.00’de (TSİ 20.00) başlayacak. Her iki maçı da TV8 ve Exxen platformu üzerinden canlı izlemek mümkün olacak.