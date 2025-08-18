A Millî Takım, 2026 FİFA Elemeleri!

MAÇ TAKVİMİ NETLEŞTİ

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamındaki A Millî Takımımızın maç programı belirlendi. E Grubu’nda mücadele eden takımımız, İspanya, Gürcistan ve Bulgaristan ile karşılaşacak. 2025 yılı boyunca gerçekleşecek olan bu önemli karşılaşmalar, takımımızın gruptan çıkma çabası için kritik bir öneme sahip. Futbolseverler, bu heyecan dolu maçları sabırsızlıkla bekliyor. Milli takım maçlarıyla ilgili tüm detaylar haberin ilerleyen kısmında yer alıyor.

İLK MAÇ GÜNÜ VE SAATİ

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde E Grubu’nda yer alan A Millî Futbol Takımımız, Bulgaristan, Gürcistan ve İspanya ile karşılaşacak. Eleme müsabakaları 4 Eylül’de başlayacak ve milli takımımız, ilk maçında saat 19.00’da Gürcistan’ın ev sahipliğinde Boris Paichadze Ulusal Stadyumu’nda sahaya çıkacak. Bu mücadelenin turnuvaya katılma yolunda büyük bir adım olacağı ve futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla izleneceği öngörülüyor.

RAKİPLER BELLİ OLDU

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde E Grubu’nda mücadele edecek A Millî Futbol Takımı’nın rakipleri netleşmeye devam ediyor. Önceden Gürcistan ve Bulgaristan ile eşleşen milli takımın son rakibi, UEFA Uluslar Ligi çeyrek finalinde Hollanda’yı penaltılarla 5-4 mağlup eden İspanya oldu. Böylece, Türkiye’nin 2026 Dünya Kupası yolundaki grup arkadaşları Gürcistan, Bulgaristan ve son Avrupa Şampiyonu İspanya olarak kesinleşti.