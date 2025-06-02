A Millî Takım ABD’ye Gidiyor

ANTRENMAN DETAYLARI VE KAMP PROGRAMI

2 Haziran Pazartesi günü saat 16.45’te TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde, ilk 15 dakikası basına açık olmak üzere bir antrenman yapacak Ay-Yıldızlılar, saat 23.00’te Türk Hava Yolları’na ait uçakla ABD’nin Boston kentine hareket edecek. A Millî Takım, kamp programı çerçevesinde 3-6 Haziran tarihleri arasında ABD ile oynayacağı özel maça hazırlık yapacak. İdmanlar, MLS takımlarından New England Revolution’ın Foxborough kentindeki tesislerinde gerçekleştirilecek. 6 Haziran’da saat 11.15’te yapacağı resmî antrenman ile Foxborough’daki hazırlıklarını bitirecek olan A Millîler, öğleden sonra kara yoluyla maçın oynanacağı Hartford kentine geçecek.

BASIN TOPLANTISI VE MAÇ HAZIRLIĞI

A Millî Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve bir millî futbolcu, 6 Haziran’da saat 19.15’te Pratt & Whitney Stadyumu’nda bir basın toplantısı yapacak. Toplantıdan önce takım statta kısa bir yürüyüş gerçekleştirecek. Meksika – Türkiye müsabakası ise 11 Haziran Çarşamba günü, Türkiye saati ile sabaha karşı 04.00’te Kenan Stadyumu’nda gerçekleşecek. Meksika – Türkiye maçının yayın bilgileri ise henüz netleşmedi; karşılaşmanın yayıncısı 10 Haziran Salı gecesi oynanacak olan maç öncesinde açıklanacak.