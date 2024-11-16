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Spor

A Millî Takım Galler ile Karşılaşıyor!

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MAÇIN DETAYLARI

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup’taki beşinci karşılaşmasını bugün Kayseri’de Galler ile gerçekleştirecek. Bu önemli müsabaka, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak.

HEDEFİMİZ GALİBİYET

Türkiye, bu mücadelede galibiyet elde etmeyi hedefliyor. Galler ile oynanacak olan bu karşılaşma, gruptaki sıralama açısından büyük bir öneme sahip. Takım, güçlü bir performans sergileyerek taraftarlarını mutlu etmeyi amaçlıyor.

TAKIM HAZIRLIKLARI

A Milli Takım, Galler ile oynayacağı maça hazırlıklarını titizlikle yaptı. Teknik ekip ve oyuncular, sıkı bir çalışma ile bu maça hazır bir şekilde çıkmayı planlıyor. Maç öncesi yapılan antrenmanlar, takımın motivasyonunu artırıyor.

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