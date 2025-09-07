A Millî Takım, İspanya Karşısında Zorlu Sınavda

MAÇ BİLGİSİ

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında mücadele eden A Milli Futbol Takımı, E Grubu’ndaki ikinci maçında İspanya ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma devam ederken, konuk ekip İspanya 2-0 önde bulunuyor. Türkiye, bu maçtan mağlubiyetle ayrılırsa durumu ne olacak? Millilerin bu yenilgiyle turnuvadan doğrudan elenmesi söz konusu mu yoksa şansları devam mı ediyor?

MAÇIN DURUMU

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’ndaki ikinci mücadelesini Konya’daki MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu’nda gerçekleştiriyor. Mücadelede İspanya, 6. dakikada Pedri ve 22. dakikada Merino’nun attığı gollerle 2-0’lık bir üstünlük sağladı. Türkiye, İspanya karşısında mağlubiyet alırsa hemen elenmiş olmayacak. Grupta kalan dört karşılaşmanın ardından puan durumu şekillenecek.

PİRAZ DURUMU VE GELECEK FIRSATLAR

Grupta ilk sırayı alan takım doğrudan Dünya Kupası’na katılma hakkı kazanacakken, ikinci sırayı elde eden takım ise play-off oynama hakkına sahip olacak. Türkiye’nin gruptaki durumu da büyük önem taşıyor ve ilerleyen karşılaşmalarla birlikte puan tablosu değişebilir.