A Millî Takım, İspanya’ya 6-0 yenildi

A MİLLİ TAKIM İSPANYA KARŞISINDA ZOR ANLAR YAŞIYOR

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Elemeleri’nde İspanya ile karşı karşıya geliyor. Ancak, maçta İspanya 6-0’lık avantajını sürdürüyor. Bu durum, teknik direktör Montella’nın görevdeki durumunu sorgulatıyor. Montella istifa etti mi yoksa görevden mi alındı?

MAÇTA İSPANYA’NIN ÜSTÜNLÜĞÜ

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda A Millî Takım, Konya’da güçlü rakibi İspanya ile karşılaşmak için sahaya çıktı. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu’ndaki maça taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Maçın başlama düdüğüyle birlikte İspanya, oyun kontrolünü ele alıp pas yaparak sahada etkili bir performans sergiledi. İlk yarıda bulduğu gollerle rahat bir farkla soyunma odasına girdi. İspanya’daki goller arasında Pedri’nin 6. ve 63. dakikalarda attığı goller, Mikel Merino’nun ise 22., 45+1. ve 53. dakikalarda kaydettiği goller dikkat çekti. Millî takım savunması bu süreçte zor anlar geçirdi.

MONTELLA’NIN GELECEĞİ BELİRSİZ

53. dakikada sahneye çıkan Ferran Torres, İspanya’nın altıncı golünü atarak maçın sonucunu büyük ölçüde belirledi. Karşılaşmanın ardından ise gözler teknik direktör Vincenzo Montella’ya çevrildi. Mağlubiyetin ardından İtalyan çalıştırıcının istifa edip etmeyeceği, önümüzdeki süre içerisinde netlik kazanacak.