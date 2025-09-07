A Millî Takım, İspanya’ya Karşı Zorlayacak

DÜNYA KUPASI YOLUNDA İLK ADIMLAR

A Millî Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası yolundaki ilk aşamalarını E Grubu’nda sürdürüyor. Millilerin gösterdiği performans, grubun güncel puan durumunu ve Türkiye’nin sıralamasını etkileyecek. Yarın gerçekleşecek olan ikinci maçta Türkiye, İspanya ile karşı karşıya gelecek.

TARİHİ GİREŞİMLER VE GALİBİYETLER

Millilerin İspanya’ya karşı yalnızca bir kez galip geldiği tarih 71 yıl öncesine dayanıyor. A Millî Takım, bugüne dek İspanya ile yaptığı 11 karşılaşmanın sadece birinde galibiyet elde etti. Bu tek zafer, 1954 FIFA Dünya Kupası Elemeleri kapsamında 14 Mart 1954 tarihinde İstanbul’da, 1-0’lık sonuçla gerçekleşti. Bu maçtan sonra Türkiye, İspanya’ya karşı oynadığı 8 maçta galip gelemedi ve 5 defa mağlup oldu, 3 defa ise berabere kaldı. Ay-yıldızlı ekip, son 7 karşılaşmada rakibine sadece bir gol atabildi.

Türkiye’nin grubundaki sıralama, alacağı sonuçlara bağlı olarak şekillenecek. Millilerin ortaya koyacağı performans, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’ndaki puan durumunu doğrudan etkileyecek. Grubun beklenen sıralamasında, Türkiye’nin yeri, bu maçların sonuçlarına bağlı olarak belirlenecek. İşte güncel puan durumu: