A Millî Takım, İsveç İle Oynayacak

A MİLLİ TAKIM İSVEÇ İLE MAÇA HAZIRLANIYOR

A Milli Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nın son 16 turu kapsamında cumartesi günü İsveç ile karşı karşıya gelecek. Bu önemli karşılaşma öncesi başantrenör Ergin Ataman, dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Ataman, maçın öğlen saat 12:00’de oynanacak olmasına sert bir tepki gösterdi ve “Hoşuma gitmeyen bir şey var. FIBA’nın bize, grubu yenilgisiz bitiren grup lideri takıma karşı saygısızlık yaptığını düşünüyorum. Yarın saat 12:00 gibi erken bir saatte oynamak zorundayız. Bu saçma! 15 gündür buradayız ve eleme turundaki en önemli maçı, bir eleme maçını saat 12:00’de oynuyoruz.” dedi.

HEDEFİ MADALYA OLARAK BELİRLİYOR

Ataman, sözlerine devam ederek, “Herkes şunu bilsin, gece 03:00’te oynasak bile madalya hedefimizi kimse engelleyemez!” ifadelerini kullandı. Ataman, madalya almayı hayal ettiğini belirtirken, “Şu anda tek hayalim madalya aşamasına yükselmek. Sırbistan maçı bitti ve şimdi sadece yarın İsveç’i yenip çeyrek finale yükselmeye odaklanıyorum.” şeklinde yorumda bulundu.

TAKIM POTANSİYELİNİ GÖSTERDİ

Sırbistan maçını değerlendirirken, “Takımımızın potansiyelini gördük. Aslında ben bu potansiyeli biliyordum ama oynadığımız tüm maçlarda mükemmel oynadık. Savunmamız mükemmeldi, hücumda topu çok iyi dolaştırdık, her zaman topu paylaştık. Özellikle turnuvanın favorisi Sırbistan’a karşı harika bir maç oynadık. Son 16 maçına ve umarım çeyrek final ve finale yükselmeye hazırız!” sözlerini sarf etti.