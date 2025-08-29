A Millî Takım Kadrosu Açıklandı

A MİLLİ TAKIM’IN ADAY KADROSU BELİRLENDİ

A Milli Takım, Gürcistan ve İspanya ile oynayacağı maçların aday kadrosunu oluşturdu. Takıma seçilen futbolcular, 1 Eylül Pazartesi günü saat 12.00’dan itibaren, TFF’nin Riva’daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde bir araya gelecek. Ay-Yıldızlılar, bu ilk toplantının ardından aynı gün saat 18.00’de antrenman yapacak.

KALECİLER

Millî takımda yer alan kaleciler şu şekilde: Altay Bayındır, Berke Özer, Mert Günok ve Uğurcan Çakır.

Defansta görev alacak oyuncular arasında Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mer Müldür, Samet Akaydın, Yusuf Akçiçek ve Zeki Çelik bulunuyor.

ORTA SAHA VE FORVET OYUNCULARI

Orta sahada Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü ve Salih Özcan yer alırken; forvet hattında ise Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğolu, Oğuz Aydın ve Yunus Akgün yer alıyor.