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Spor

A Millî Takım Kadrosunda Değişiklikler Yapıldı

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FERDİ KADIOĞLU KAMPTAN AYRILDI

A Millî Takım kadrosunda yer alan Ferdi Kadıoğlu, yaşadığı sakatlık nedeniyle kamptan ayrılma kararı aldı. Bu durum, 16 Kasım Cumartesi günü Kayseri’de Galler’le oynanacak UEFA Uluslar Ligi maçına hazırlık sürecini etkileyebiliyor.

YENİ İSİMLER KADRODA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamada, “UEFA Uluslar Ligi’ndeki beşinci maçında 16 Kasım Cumartesi günü Kayseri’de Galler’i ağırlayacak A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişikliğe gidildi. Ferdi Kadıoğlu sol ayak başparmağı eklemindeki kapsül yırtığı sebebiyle aday kadrodan çıkarılırken, Almanya’nın Freiburg takımında forma giyen Eren Dinkci ile Ümit Millî Takımımızın aday kadrosunda bulunan defans oyuncusu Yasin Özcan, A Millî Takım aday kadrosuna dâhil edildi.” ifadelerine yer verildi. Eren Dinkci ve Yasin Özcan, böylelikle A Millî Takım’a ilk kez davet edilmiş oldu.

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