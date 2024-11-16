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Spor

A Milli Basketbol Kadrosu Açıklandı

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EUROBASKET ELEME MAÇLARI İÇİN KADRO AÇIKLANDI

A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın FIBA EuroBasket Elemeleri kapsamındaki maçları için aday kadro duyuruldu. Başantrenör Ergin Ataman, Fenerbahçe Beko’nun mevcut kadrosunda hiç oyuncu seçmedi. Kadroda yalnızca Fenerbahçe’nin geçen hafta Bayern Münih’e kiraladığı Onuralp Bitim yer alıyor.

ATAMAN’IN TEPKİ ÇEKEN HAREKETİ

Panathinaikos’u çalıştıran Ataman, Galatasaray ile yaptıkları hazırlık maçını kazandıktan sonra tribünlere, sarı kırmızılı futbol takımının Fenerbahçe’yi 3-1 yendiği mecra ile ilgili parmaklarıyla ‘3-1’ işareti yaparak tepki topladı. Fenerbahçe, Ataman olduğu sürece milli takıma oyuncu göndermeyeceklerini açıkladı.

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