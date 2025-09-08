A Mİlli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, yarın Polonya ile önemli bir maça çıkacaklarını belirtti. Kazanarak yarı finale yükselmeyi hedefliyorlar. Ataman, Polonya’nın sert ve organize bir takım olduğunu vurguladı. kazanmak için sahaya çıkacaklar

A MİLLİ TAKIMIN HEDEFLERİ

A Milli Basketbol Takımı’nın başantrenörü Ergin Ataman, yarın oynayacakları 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya’ya karşı iyi mücadele edip yarı finale yükselmek istediklerini dile getirdi. Ataman, Arena Riga’da takımdan sonra basına açıklamalarda bulundu. Turnuvaya madalya hedefiyle geldiklerini hatırlatan Ataman, “Zaman zaman çok iyi basketbol oynadık. Son İsveç maçında oldukça zorlandık. Yarın da bu hedef doğrultusunda çeyrek final maçı oynayacağız” diye konuştu.

POLONYA TAKIMI TANIDIĞI BİR RAKİP

Ergin Ataman, Polonya’nın iyi organize olmuş ve sert savunma yapan bir takım olduğunu ifade ederek, “Grup maçlarında Slovenya ve İsrail gibi ciddi takımları yendiler. Son 16 turunda Bosna Hersek’i mağlup ederek çeyrek finale geldiler. Tanıdığımız oyuncular var. THY Avrupa Ligi’nden tanıdığımız takımın en skorer oyuncusu Jordan Loyd. Bunun dışında geçmişte Panathinaikos’ta oynayan uzun Balcerowski ve tecrübeli oyuncu Ponitka’yı biliyoruz. Uzun yıllardır bir arada oynayan bir Polonya takımı var. Hazırız, herhangi bir sıkıntılı durumumuz yok. Bu önemli bir maç. Kazanmak ve uzun yıllar sonra yarı finalde madalya peşinde koşmak için sahaya çıkacağız” şeklinde konuştu.

SAVUNMA STRATEJİLERİ

Ataman, Polonya’nın oyun stiline de değinerek, “Polonya, bildiğimiz tarzda bir basketbol oynuyor” ifadesini kullandı. Polonya’nın sert ve agresif savunma yaptığını kaydeden Ataman, “Savunma prensibimiz daha çok kısa oyuncuları durdurmak. Umarım ters bir şeyle karşılaşmayız. Son İsveç maçında Hakanson çok canımızı yaktı. Analizleri çok zor değil. Pota altına girip pasör olarak oynayan Ponitka’ya dikkat etmemiz lazım. Onlar skor ve pas üretiyor. Ribauntlara gidiyorlar. Savunmaları çok agresif. Savunmamız kadar hücumda top ve alan paylaşımına çok dikkat etmemiz gerekecek” dedi.

BASKILAR VE FAVORİLER

Deneyimli başantrenör, EuroBasket 2025’in favorileri arasında gösterilen Sırbistan ve Fransa’nın son 16 turunda elenmesinin üzerlerinde aşırı bir baskı yaratmadığını vurguladı. Ataman, “Favori iki takım elendi ama şu an turnuvada 8 güçlü takım var. Finlandiya, Sırbistan’ı yendi. Gürcistan, Fransa’yı geçti. Yunanistan ve Almanya turnuvanında favorileri arasında. Polonya da ciddi bir rakip. Hedefimiz belli. Bunun için buradayız. Yarın da kazanmak için sahaya çıkıyoruz” şeklinde açıklama yaptı.

SAHA SONUCU ÖNEMLİ

FIBA’nın A Milli Takım’ı geçmişteki başarılarıyla şu anki durumunu karşılaştırdığı haberine de yanıt veren Ataman, “En iyi ya da en kötü takım olmamız ile ilgili düşünmüyoruz. Madalya almak için buradayız. FIBA bu tür güç sıralaması yapmayı seviyor ama bu tamamen saçmalık. Önemli olan gerçek olan sahada kazanmak. EuroBasket 2025’in sonunda gerçek sıralamayı göreceğiz” dedi.