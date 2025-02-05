A Milli Basketbol Takımı İzlanda’ya Karşı

MAÇ HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu 5. maçında 6 Şubat Perşembe günü İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Kocaeli’de bulunan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda yapılacak olan bu önemli mücadele, saat 19.00’da başlayacak. Ayrıca, mücadele TRT Spor Yıldız kanalı aracılığıyla naklen yayınlanacak.

BAŞARILI PERFORMANS DEVAM EDİYOR

Elemelerde geride kalan 4 maçta da galip gelen milli takım, grup liderliğini güvence altına alarak 2025 Avrupa Şampiyonası’na katılma hakkı elde ediyor. Bu başarı, takımın performansının ve disiplininin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor.