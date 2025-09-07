A Milli Basketbol Takımı, Polonya ile oynayacak

POLONYA, ÇEYREK FİNALDE RAKİBİMİZ OLDU

A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın 2025 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalindeki final rakibi, son 16 turu mücadelesinde Bosna Hersek’i 80-72 yenerek çeyrek finale yükselen Polonya oldu. Polonya, bu galibiyetle birlikte çeyrek finale adını yazdırdı.

MAÇ TARIHİ VE SAATİ HENÜZ AÇIKLANMADI

Türkiye ile Polonya arasındaki karşılaşma, 9 Eylül Salı günü gerçekleştirilecek. Ancak maç saatine dair henüz bir açıklama yapılmadı.

ATAMAN’DAN FIBA’YA TEPKİ

Son 16 turunda İsveç ile oynanan maçın başlama saati, Ergin Ataman’ın tepkisini çekti. Ataman, FIBA’ya yönelik yaptığı açıklamada, “Hoşuma gitmeyen bir şey var. FIBA’nın bize, grubu yenilgisiz bitiren grup lideri takıma karşı saygısızlık yaptığını düşünüyorum. Yarın saat 12.00 gibi erken bir saatte oynamak zorundayız. Bu saçmalık. 15 gündür buradayız ve eleme turundaki en önemli maçı, bir eleme maçını saat 12.00’de oynuyoruz. Herkes şunu bilsin, sabah 03.00’te oynasak bile madalya hedefimizi kimse engelleyemez.” açıklamasıyla tepkisini dile getirdi.