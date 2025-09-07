A Milli Basketbol Takımı Polonya’yla Yüzleşecek

ÇEYREK FİNALDE RAKİBİMİZ POLONYA OLDU

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya ile karşılaşacak. Polonya, son 16 turu maçında Bosna Hersek’i 80-72 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı. Türkiye-Polonya maçı 9 Eylül Salı günü gerçekleştirilecek. Karşılaşmanın saati ise henüz açıklanmadı.

ATAMAN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Son 16 turunda İsveç ile oynanan maçın başlama saati tartışmalara yol açmıştı. Ergin Ataman, FIBA’ya karşı bir tepki göstermişti. Ataman, “Hoşuma gitmeyen bir şey var. FIBA’nın bize, grubu yenilgisiz bitiren grup lideri takıma karşı saygısızlık yaptığını düşünüyorum. Yarın saat 12.00 gibi erken bir saatte oynamak zorundayız. Bu saçmalık. 15 gündür buradayız ve eleme turundaki en önemli maçı, bir eleme maçını saat 12.00’de oynuyoruz. Herkes şunu bilsin, sabah 03.00’te oynasak bile madalya hedefimizi kimse engelleyemez.” şeklinde bir açıklama yapmıştı.