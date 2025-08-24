Haberler

A Milli Basketbol Takımı Yola Çıkıyor

A MİLLİ ERKEK BASKETBOL TAKIMI HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’na yönelik hazırlıklarını başarıyla tamamladı. Milliler, turnuvanın ev sahiplerinden Letonya’nın başkenti Riga’ya yarın saat 10.00’da hareket ediyor.

KADRODAKİ İSİMLER BELİRLENDİ

Ay-yıldızlıların turnuvada mücadele edecek 12 kişilik kadrosu da açıklandı. Kadroda yer alan oyuncular şunlar: “Adem Bona, Alperen Şengün, Cedi Osman, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Furkan Korkmaz, Kenan Sipahi, Onuralp Bitim, Ömer Faruk Yurtseven, Sertaç Şanlı, Shane Larkin, Şehmus Hazer”.

Millilerin bu güçlü kadrosuyla şampiyonada başarılı bir performans sergilemesi bekleniyor.

Ankara Fay Hattı Aktif, Risk Yüksek

Balıkesir'deki 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından, uzmanlar fay hatlarına dikkat çekerek, Ankara'nın zayıf yapı stoku hakkında uyarılarda bulundu. Tehdit oluşturan faylar varlığını sürdürüyor.
Aksaray’da Alkollü Araç Kullanan Sürücü Yakaladı

Aksaray'da alkollü ve ehliyetsiz sürücü Ömer E., polisten kaçarken kaza yaptı. Daha önceki kaçışları nedeniyle tutuklanan sürücü, hastaneye sevk edildi.

