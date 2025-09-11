A Milli Basketbol Takımı, Yunanistan ile karşılaşacak

A MİLLİ ERKEK BASKETBOL TAKIMI YARIN YUNANİSTAN İLE KARŞILAŞIYOR

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde yarın Yunanistan ile karşı karşıya gelecek. Maç, TSİ 21.00’de Letonya’nın Riga Arena’sında oynanacak. Ay-yıldızlı takım, bu maçı kazanması durumunda finalde Almanya – Finlandiya eşleşmesinin galibi ile mücadele edecek. 24 yıl aradan sonra yarı finale yükselen A Milli Takım, Yunanistan’ı da geçerek 2001 yılından bu yana Avrupa Şampiyonası’nda finale gitmek istiyor.

İKİ TAKIMIN TURNUVADAKİ YOLU

A Milli Basketbol Takımı, Letonya, Çekya, Portekiz, Estonya ve Sırbistan ile yer aldığı A Grubu’nu namağlup lider olarak tamamladı. Milliler, son 16 turunda İsveç’i yenerek çeyrek finale, oradan da Polonya’yı mağlup ederek yarı finale yükseldi. Yunanistan ise C Grubu’nda İtalya, Kıbrıs Rum Kesimi, Gürcistan, Bosna Hersek ve İspanya ile oynayarak tek mağlubiyetle grubu lider tamamladı. Yunanistan, son 16 turunda İsrail’i ve çeyrek finalde Litvanya’yı yenerek yarı finale geldi.

TÜRKİYE-YUNANİSTAN RANDEVUSU

Türkiye ile Yunanistan, bugüne kadar 66 kez karşı karşıya geldi. Bu müsabakalarda A Milli Takım, 25 kez galip gelirken, Yunanistan 41 defa kazanan taraf oldu. İki ülke ilk defa 24 Haziran 1936’da İstanbul’da yapılan hazırlık maçında karşılaşmış ve Türkiye, 49-12’lik skorla galip gelmişti. İki ülke son olarak 19 Ağustos 2022 tarihinde Yunanistan’daki hazırlık maçında mücadele etmiş ve A Milli Takım 80-89’luk skorla mağlup olmuştu.

İSTATİSTİKLER

A Milliler, Avrupa Şampiyonası’nda 90.7 sayı, 37.6 ribaund ve 22.6 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor. Yunanistan ise 86.1 sayı, 36.1 ribaund ve 19.3 asist ortalamalarıyla oyununu sürdürüyor. Ay-yıldızlı takımda Alperen Şengün, 21.6 sayı ortalaması ile takımın en çok sayı atan oyuncusu olurken, Yunanistan’da Giannis Antetokounmpo 29.8 sayı ortalamasıyla katkı sağlamaktadır.

ALMANYA İLE ZİRVEYİ PAYLAŞIYOR

A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası’nda gösterdiği performansla takdir kazandı. Milliler, çıktığı 7 müsabakadan galip geldi ve namağlup yoluna devam ediyor. Bu alanda, Almanya ile birlikte zirveyi paylaşıyor. Almanya da turnuvada oynadığı 7 maçı kazanmayı başardı.