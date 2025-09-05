A Mİlli E Takımı, Yarın İsveç’le Oynayacak

A MİLLİ ERKEK BASKETBOL TAKIMI YARIN İSVEÇ İLE KARŞILAŞIYOR

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası’nın son 16 turunda yarın İsveç ile mücadele edecek. Takım, yarın TSİ 12.00’de Letonya’nın başkenti Riga’da İsveç ile bir araya gelecek. Ay-yıldızlılar, bu turu geçmeleri durumunda çeyrek finalde Polonya – Bosna Hersek eşleşmesinin galibiyle oynayacak.

A GRUBU’NU NAMAGLUP LİDER TAMAMLADI

Milliler; Letonya, Çekya, Portekiz, Estonya ve Sırbistan ile bulunduğu A Grubu’nu namağlup lider bitirerek son 16 turuna yükseldi. Öte yandan, İsveç B Grubu’nda Almanya, Litvanya, Finlandiya, Karadağ ve Büyük Britanya ile karşılaştı ancak yalnızca tek galibiyetle 4. sırada yer alarak son 16 turuna geçmeyi başardı.

İSTATİSTİKLERDE İKİ TAKIM ARASINDAKİ FARK

A Milliler, Avrupa Şampiyonası’nda 91.8 sayı, 37.4 ribaund ve 23.0 asist ortalamaları ile dikkat çekiyor. İsveç ise turnuvada 80.6 sayı, 33.6 ribaund ve 20.0 asist ortalamalarıyla oynuyor. Ay-yıldızlı takımda Alperen Şengün, 21.6 sayı ortalaması ile takımın en çok sayı atan oyuncusu olurken, İsveç’te ise Pelle Larsson 19.8 sayı ortalamasıyla katkı sağlıyor.

TARİHTEKİ SON RENKLER

Türkiye ile İsveç, daha önce 18 Ağustos 2023 tarihinde FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası yarı finalinde karşı karşıya gelmişti. Bu karşılaşmada milli takım parkeden 105-84’lük skorla galip ayrılmıştı.