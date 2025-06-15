A Mİllİ Erek Voleybol TaKımı, ÇİN’i 3-0 yendi

A MİLLİ ERKEK VOLEYBOL TAKIMI ZAFER KAZANDI

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Voleybol Milletler Ligi’ndeki dördüncü karşılaşmasında ev sahibi Çin takımını 3-0 yenerek turnuvadaki ilk galibiyetini elde etti. Ay-yıldızlı temsilcimiz, Milletler Ligi’nin ilk haftasını 1 galibiyet ve 3 mağlubiyetle tamamladı.

SALON VE HAKEMLER

Karşılaşma, Qujiang Spor Kompleksi’nde gerçekleştirildi. Maçın hakemliğini İtalyan Stefano Cesare ve Katarlı Fahad İsmail Mohamd üstlendi.

KARŞILAŞMA DETAYLARI

Çin kadrosunda yer alan oyuncular: Yu, Ji, Li, Jiang, Yu Y.T., Peng ve Qu (libero). Yedekler arasında ise Zhang, Wang, Zhai ve Wang H.B. bulunuyordu. Türkiye’nin kadrosu ise Kaan, Yiğit, Bedirhan, Murat, Efe Mandıracı, Vahit Emre ve Berkay (libero) şeklindeydi. Maç setleri sırasıyla 22-25, 21-25 ve 20-25 olarak sonuçlandı. Toplam maç süresi 1 saat 19 dakika sürdü.