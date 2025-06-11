A Milli Erkek Basketbol Takımı, Ergin Ataman’la konuştu. Fenerbahçe, Galatasaray’ı geride bıraktı. Yunanistan’da olaylar yaşandı, tepkisini belirtti. Taraftar, Euroleague’e odaklanmalı. Galatasaray’ın vizyonu değişmeli, başarı şart

ERGIN ATAMAN’DAN GALATASARAY’A ELEŞTİRİ

A Milli Erkek Basketbol Takımı ve Panathinaikos başantrenörü Ergin Ataman, HT Spor’da yaptığı açıklamalarda önemli noktalara değindi. Ataman, Galatasaray’ın basketbola yeterince değer vermesi gerektiğini ve bu konu üzerine Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a övgülerde bulundu. Olympiakos ile yaşanan final serisindeki gerginlik hakkında konuşan Ataman, “Yunanistan’daki finale iki kulüp de sezonu kurtarma amacıyla geldi. Olympiakos, hiçbir başarı elde edemeden geldi ve 1-0 geride başladı. Oyun sırasında başkanımızın ailesine yöneltilen şeyler son derece çirkin oldu. Yunan devleti, maçları durdurma kararı aldı ve iki kulübü uzlaşma için davet etti. Bizim kulüp ‘tamam’ dedi ama rakip, ‘aynı masaya oturmam’ dedi. Bu kargaşa içinde ciddi bir demoralizasyon yaşadık. Yargıcın sorduğu sorulara rağmen karşımda üç Olympiakos avukatı görünce, asabım bozuldu. Türkiye’ye yönelik yapılanlar ırkçı tezahürattır. Buna karşı tepkimi gösterdim. Ben Türk olduğum için ülkem üzerine küfür edilemez” şeklinde konuştu.

EUROLEAGUE FİNAL FOUR AÇIKLAMALARI

EuroLeague Final Four’da Fenerbahçe Beko ile oynanan maça dair değerlendirmelerde bulunan Ataman, “Fenerbahçe Beko bizi hakkıyla yendi, maçtan sonra gidip tebrik ettim. Ali Koç ile karşılaştık, tebrik sonrası ‘hep sen kazanıyordun, bu sefer biz kazandık’ dedi. Fenerbahçe’ye karşı olumsuz duygularım yok. Kendi hatalarım oldu, haksız eleştirilere maruz kaldım ama bunlar sporun içinde yer alıyor. Fenerbahçe, basketbol alanındaki yatırımlarını sürdürüyor. Ali Koç ve yönetimi, ne yazık ki Galatasaray kulübünün yaptığı gibi geri adım atmadı” sözlerini aktardı.

MİLLİ TAKIMA GÖNDERME YAPTI

Ataman, A Milli Erkek Basketbol Takımı ile ilgili açıklamalarda da bulundu. “Tarık Biberovic için federasyon çok büyük çaba sarf etti ama maalesef sonuç alamadık. Shane Larkin, milli takıma olan borcunu kapatmak istiyor. Milli takım antrenörü kim olursa olsun, Avrupa Şampiyonası’nda en iyi şekilde ülkemizi temsil etmemiz şart. Bunun aksi düşünen, vatan hainidir. Yarın belki ben giderim, başka biri gelir” dedi.

GALATASARAY’IN VİZYONU DEĞİŞMELİ

Galatasaray’ın basketboldaki vizyonunun mutlaka değiştirilmesi gerektiğini dile getiren Ataman, “Galatasaray’ın basketboldaki vizyonunu değiştirmesi lazım. Taraftar mutlu değil, Euroleague’de var olmak istiyor. Kulübün prestijine başkanların ve yönetimlerin dikkat etmesi gerekiyor. Fenerbahçe’yi basketboldaki başarısı için, Galatasaray’ı ise futboldaki başarısı için kutluyorum” yorumunda bulundu.