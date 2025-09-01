A MİLLİ ERKEK BASKETBOL TAKIMI, ESTONYA’YI MAĞLUP ETTİ

BAŞARILI PERFORMANSLA GALİBİYET KAZANDI

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu’ndaki 4. maçında Estonya’yı 84-64’lük skorla geçerek 4’te 4 yapmayı başardı. Letonya’nın başkenti Riga’da bulunan Arena Riga’da gerçekleşen maçta Türkiye, Shane Larkin, Cedi Osman, Alperen Şengün, Ercan Osmani ve Kenan Sipahi beşiyle sahaya çıktı. Estonya ise Henri Drell, Sander Raieste, Matthias Tass, Artur Konontsuk ve Kristian Kullamae beşiyle mücadele etti.

İLK PERİYOTTA GÜÇLÜ BAŞLANGIÇ

Miller etkili bir giriş yaparak, ilk periyodu 25-13’lük skorla önde tamamladı. İkinci çeyrekte üstün oyununu sürdüren Türkiye, soyunma odasına 46-27’lik farkla gitti. Üçüncü çeyrekte özellikle pota altında Alperen Şengün ve Adem Bona’nın katkısıyla dikkat çeken 12 Dev Adam, son periyoda 65-49 önde girdi. Son bölümde Estonya dış atışlarla farkı azaltmaya çalışsa da Türkiye, oyun kontrolünü koruyarak 84-64’lük galibiyetle maçı noktaladı.

ALPEREN’NİN ETKİSİ

Ay-yıldızlılarda Alperen Şengün, 21 sayı, 8 ribaund ve 5 asistle galibiyetin en önemli mimarı olurken, Ercan Osmani 14, Adem Bona da 12 sayıyla katkı sağladı. Estonya’da Kristian Kullamae’nin 16 sayılık performansı ise yenilgiyi engelleyemedi. 12 Dev Adam, A Grubu’ndaki 5. ve son maçında 3 Eylül Çarşamba günü saat 21.15’te Sırbistan ile karşılaşacak. Milliler, Sırbistan karşısında kazanması durumunda grubu lider tamamlayacak.

HAKEMLER VE MAÇIN DETAYLARI

Salon: Arena Riga

Hakemler: Antonio Conde, Fernando Calatrava, Josip Jurcevic

Estonya: Henri Drell 8, Mart Rosenthal 1, Sander Raieste, Kaspar Treier 8, Mikk Jurkatamm 2, Matthias Tass 9, Kregor Hermet 12, Janari Joesaar 2, Joonas Riismaa 2, Artur Konontsuk 4, Kristian Kullamae 16

Başantrenör: Heiko Rannula

Türkiye: Shane Larkin 7, Şehmus Hazer 9, Sertaç Şanlı, Cedi Osman 11, Onuralp Bitim, Furkan Korkmaz 5, Alperen Şengün 21, Ercan Osmani 14, Adem Bona 12, Erkan Yılmaz, Kenan Sipahi 4, Ömer Faruk Yurtseven 1

Başantrenör: Ergin Ataman

1. Periyot: 25-13 (Türkiye lehine)

Devre: 46-27 (Türkiye lehine)

3. Periyot: 65-49 (Türkiye lehine) – İSTANBUL