A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası’nda İsveç’i yendi

A MİLLİ ERKEK BASKETBOL TAKIMI ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİ

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turunda İsveç’i 85-79’luk skorla mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi. Müsabaka, Letonya’nın başkenti Riga’da gerçekleştirildi. İlk yarıyı 42-37 geride tamamlayan milli takım, son bölümdeki performansıyla galibiyete ulaştı.

MAÇIN DETAYLARI

Karşılaşmada en skorer isim 24 sayıyla Alperen Şengün oldu. Ay-yıldızlılar, çeyrek finalde Polonya – Bosna-Hersek maçının galibiyle karşı karşıya gelecek. Müsabakanın hakemleri Yohan Rosso (Fransa), Ariadna Chueca (İspanya) ve Boris Krejic (Slovenya) olarak görev aldı.

TÜRKİYE’NİN PERFORMANSI

Türkiye’nin maçtaki oyuncu katkıları ise şu şekilde oldu: Shane Larkin 10, Kenan Sipahi, Cedi Osman 17, Ercan Osmani 14, Alperen Şengün 24, Şehmus Hazer 11, Furkan Korkmaz 5, Adem Bona 4, Onuralp Bitim, Ömer Faruk Yurtseven. Başantrenör Ergin Ataman yönetiminde takım, 1. periyotta 20-23, devreyi 37-42 geride kapattıktan sonra 3. periyotta üstünlük sağlayarak 53-48 öne geçti.