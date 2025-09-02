Haberler

A Milli Erkek Basketbol Takımı Hazırlanıyor

HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası grup aşamasının beşinci maçında yarın Sırbistan ile karşılaşmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Yapılan antrenman, Arena Riga’da gerçekleştirildi. Bu çalışmayı, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ve TBF Yönetim Kurulu Üyeleri izledi.

MÜCADELE SAAT 21.15’TE BAŞLIYOR

Ay-yıldızlıların Sırbistan ile oynayacağı maç, yarın akşam saat 21.15’te başlayacak. Bu önemli karşılaşma, TRT Spor’dan izlenebilecek.

ÖNEMLİ

Haberler

Yangın Haliliye’de Kontrol Altına Alındı

Haliliye'deki bir manavda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının sebebi ise henüz netlik kazanmadı.
Haberler

Ula’da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Muğla'nın Ula ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, hızlı bir müdahale ile kontrol altına alındı. Yangının nedeni ise henüz tespit edilemedi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.