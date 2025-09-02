A Milli Erkek Basketbol Takımı Hazırlanıyor

HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası grup aşamasının beşinci maçında yarın Sırbistan ile karşılaşmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Yapılan antrenman, Arena Riga’da gerçekleştirildi. Bu çalışmayı, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ve TBF Yönetim Kurulu Üyeleri izledi.

MÜCADELE SAAT 21.15’TE BAŞLIYOR

Ay-yıldızlıların Sırbistan ile oynayacağı maç, yarın akşam saat 21.15’te başlayacak. Bu önemli karşılaşma, TRT Spor’dan izlenebilecek.