A Milli Erkek Basketbol Takımı Hazırlanıyor

A MİLLİ TAKIMIN HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını Basketbol Gelişim Merkezi’ndeki antrenmanla sürdürüyor. 27 Ağustos-14 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek turnuvanın hazırlıkları, Başantrenör Ergin Ataman önderliğinde hız kesmeden devam ediyor.

SARPER DAVİD MUTAF KADRODAN ÇIKARTILDI

Türk Hava Yolları DBB Süper Kupa’dan dönen Ay-yıldızlılar, Basketbol Gelişim Merkezi’nde yaklaşık iki saat süren antrenmanı tamamladıktan sonra Litvanya’ya hareket etti. Bu süreçte Sarper David Mutaf, kadrodan çıkarıldı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 20 Ağustos Çarşamba günü saat 19.30’da hazırlık maçında Litvanya ile mücadele edecek. FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası öncesindeki son hazırlık maçı ise 23 Ağustos Cumartesi günü saat 20.00’de Basketbol Gelişim Merkezi’nde Karadağ’a karşı gerçekleştirilecek.