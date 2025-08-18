A Milli Erkek Basketbol Takımı Hazırlık Yaptı

A MİLLİ TAKIM HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarına Basketbol Gelişim Merkezi’nde gerçekleştirdiği antrenmanla devam ediyor. 27 Ağustos ile 14 Eylül tarihleri arasında yapılacak olan organizasyon öncesi, Başantrenör Ergin Ataman yönetiminde çalışmalar sürüyor. Türk Hava Yolları DBB Süper Kupa’dan dönen ay-yıldızlı ekip, Basketbol Gelişim Merkezi’nde yaklaşık iki saat süren bir çalışma gerçekleştirdi. Antrenmanın ardından Litvanya’ya doğru hareket ettiler.

KADRO GÜNCELLEMESİ

Millilerden Sarper David Mutaf, kadrodan çıkarıldı. A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası öncesi ilk hazırlık maçını 20 Ağustos Çarşamba günü saat 19.30’da Litvanya ile oynayacak. Ay-yıldızlılar, şampiyonadan önceki son hazırlık maçını ise 23 Ağustos Cumartesi günü saat 20.00’de Basketbol Gelişim Merkezi’nde Karadağ’a karşı gerçekleştirecek.