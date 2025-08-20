A Mİllİ Erkek Basketbol Takımı Litvanya’yı yendi

Haberler

A MİLLİ ERKEK BASKETBOL TAKIMI LİTVANYA’YI YENDİ

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası’nda yer alacak A Milli Erkek Basketbol Takımı, Litvanya ile oynadığı hazırlık maçında 84-81 galip geldi. Ay-yıldızlı ekip, maça Shane Larkin, Kenan Sipahi, Cedi Osman, Ercan Osmani ve Alperen Şengün kadrosu ile çıktı. İlk periyodu 21-18 önde kapatan milliler, devreyi de 46-40’lık skorla tamamladı. Üçüncü çeyreği 66-59 üstün geçerek, maçı 84-81 civarında sona erdirdi.

Milli Takım’ın en dikkat çeken ismi Alperen Şengün, bu karşılaşmada 25 sayı, 5 ribaund ve 2 asist ile oynadı. Cedi Osman ise 13 sayı, 3 ribaund ve 2 asistlik katkı sağladı. Litvanya ekibinde, Rokas Jokubaitis 19 sayı ile öne çıkan oyuncu oldu.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası öncesinde son hazırlık maçını 23 Ağustos Cumartesi günü saat 20.00’de Basketbol Gelişim Merkezi’nde Karadağ’a karşı oynayacak.

Fenerbahçe, Benfica’ya Karşı 11’ini Seçti

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Benfica ile mücadele etti. Tek değişiklikle sahaya çıkan takımda Mert Müldür dönerken, Cenk Tosun sakatlığından dolayı kadroda yoktu. Taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.
Fenerbahçe, Benfica ile berabere devam ediyor

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında evinde Benfica ile mücadele edecek. Takım, bu kritik karşılaşmaya hazırlanıyor.

