A Mİllİ Erkek Basketbol Takımı Litvanya’yı yendi

A MİLLİ ERKEK BASKETBOL TAKIMI LİTVANYA’YI YENDİ

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası’nda yer alacak A Milli Erkek Basketbol Takımı, Litvanya ile oynadığı hazırlık maçında 84-81 galip geldi. Ay-yıldızlı ekip, maça Shane Larkin, Kenan Sipahi, Cedi Osman, Ercan Osmani ve Alperen Şengün kadrosu ile çıktı. İlk periyodu 21-18 önde kapatan milliler, devreyi de 46-40’lık skorla tamamladı. Üçüncü çeyreği 66-59 üstün geçerek, maçı 84-81 civarında sona erdirdi.

Milli Takım’ın en dikkat çeken ismi Alperen Şengün, bu karşılaşmada 25 sayı, 5 ribaund ve 2 asist ile oynadı. Cedi Osman ise 13 sayı, 3 ribaund ve 2 asistlik katkı sağladı. Litvanya ekibinde, Rokas Jokubaitis 19 sayı ile öne çıkan oyuncu oldu.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası öncesinde son hazırlık maçını 23 Ağustos Cumartesi günü saat 20.00’de Basketbol Gelişim Merkezi’nde Karadağ’a karşı oynayacak.