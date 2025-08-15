A Mİlli Erkek Basketbol Takımı Mağlup Oldu

FIBA 2025 AVRUPA ŞAMPİYONASI YOLUNDA İLK MAÇ

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası’nda yer alacak. Takım, Türk Hava Yolları DBB Süper Kupa’daki açılış mücadelesinde Almanya’ya karşı 73-71’lik bir yenilgi yaşadı. Ay-yıldızlı ekip maça Shane Larkin, Kenan Sipahi, Cedi Osman, Ercan Osmani ve Alperen Şengün beşiyle başladı. Ülkede, Milliler karşılaşmanın ilk yarısını 35-28 önde bitirdi, ancak müsabakanın sonunda Almanya 73-71’lik skorla galip gelmeyi başardı.

BAŞARILI PERFORMANSLAR

A Milli Erkek Basketbol Takımı’nda Alperen Şengün, 25 sayı, 9 ribaund ve 4 asistle dikkat çekti. Cedi Osman ise 15 sayı ve 3 ribaund ile mücadele etti. Almanya tarafında ise Dennis Schröder 22 sayı kaydederek takımının galibiyetine katkı sağladı.

ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI HAZIRLIKLARI

Milliler, turnuvanın üçüncülük karşılaşmasında Çekya ile Sırbistan maçının kaybedeniyle 16 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00’da karşılaşacak. Bu mücadele, A Milli Erkek Basketbol Takımı için önemli bir fırsat sunuyor.