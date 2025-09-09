A Milli Erkek Basketbol Takımı, Polonya’yı Yendi

MAÇIN DETAYLARI

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek final karşılaşmasında Polonya’yı 91-77’lik skorla yenerek yarı finale adını yazdırdı. Letonya’nın başkenti Riga’da bulunan Arena Riga’da gerçekleşen mücadelede Türkiye; Shane Larkin, Şehmus Hazer, Cedi Osman, Alperen Şengün ve Ercan Osmani ile sahaya çıktı. Polonya ise Aleksander Balcerowski, Michal Sokolowski, Jordan Loyd, Mateusz Ponitka ve Kamil Laczynski beşiyle mücadele etti.

İLK İKİ PERİYOTUN GENEL GÖRÜNÜMÜ

Karşılaşmaya her iki takım da karşılıklı basketlerle başladı ve ilk periyot, 19-19 eşitlikle sonuçlandı. İkinci çeyreğe Türkiye, 5-0’lık bir seriyle giriş yaptı ve bu periyot boyunca rakibine göre daha üstün bir performans sergileyerek soyunma odasına 46-32 önde gitti.

ÜÇÜNCÜ VE DÖRDÜNCÜ PERİYOT

Üçüncü çeyrekte oyun kontrolünü ele geçiren 12 Dev Adam, karşılaşmanın son periyotuna 65-50’lik avantajla girdi. Dördüncü dönemde Polonya, üç sayılık atışlarla skoru yakınlaştırmaya çalıştı; ancak Türkiye, etkili oyunu sayesinde parkeden 91-77 galip ayrıldı. Alperen Şengün, 19 sayı, 12 ribaund ve 10 asistle triple-double yaparak öne çıktı. Millilerde; Şehmus Hazer ve Shane Larkin 13, Kenan Sipahi 11, Cedi Osman, Furkan Korkmaz ve Ercan Osmani ise 10’ar sayı kaydetti.

POLONYA OYUNCULARININ PERFORMANSI

Polonya takımında Jordan Loyd ve Mateusz Ponitka, 19’ar sayılık performans sergiledi fakat bu, galibiyet için yeterli olamadı. A Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası’nda 24 yıl aradan sonra yarı finale yükselme mutluluğunu yaşadı.

GELECEK MAÇLAR VE TARİHLER

EuroBasket 2001’de Türkiye, ev sahipliği yaptığı finalde Yugoslavya’ya 78-69 yenilerek gümüş madalya kazanmıştı. 12 Dev Adam, EuroBasket 2025 yarı finalinde Litvanya-Yunanistan eşleşmesinin kazananıyla 12 Eylül Cuma günü karşılaşacak.

MAÇIN HAKEMLERİ VE İSTATİSTİKLER

Mücadelenin hakemleri Ademir Zurapovic, Takaki Kato ve Martin Horozov oldu. Türkiye’nin kadrosunda Shane Larkin 13, Şehmus Hazer 13, Cedi Osman 10, Alperen Şengün 19, Furkan Korkmaz 10, Kenan Sipahi 11, Ercan Osmani 10 sayı, Polonya’da ise mihrak birçok isim bulunuyor. Maçın istatistikleri; 1. Periyot: 19-19, Devre: 46-32 (Türkiye lehine), 3. Periyot: 65-50 (Türkiye lehine) şeklinde gerçekleşti.