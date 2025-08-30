Haberler

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Portekiz’i Yendi

MAÇIN DETAYLARI VE GALİBİYET

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Eurobasket 2025’in A Grubu üçüncü maçında Portekiz’i 95-54 mağlup etti. Bu sonuç, ay-yıldızlı ekibin grupta oynadığı 3 mücadeleden de galip gelerek son 16 turuna yükselmeyi garantilediğini ortaya koyuyor. Riga’daki Xiaomi Arena’da gerçekleşen karşılaşmada, milli takım ilk çeyreği 22-13 önde tamamladı. İkinci çeyrekte farkı açan oyuncular devreyi 51-27 üstün kapattı. Üçüncü çeyrek sonucunda takım 73-37 önde yer aldı ve karşılaşmayı 41 sayı farkla 95-54 kazanmayı başardı.

SKOR TABLOSU VE ÖNE ÇIKAN İSİMLER

Millilerde Alperen Şengün, 20 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Alperen’i takip eden diğer oyuncular ise 14’er sayıyla Ömer Yurtseven ve Furkan Korkmaz olarak öne çıktı. Portekiz ekibinde Neemias Queta, 15 sayı ile dikkat çeken bir performans sergiledi.

GÖZLER ESTONYA MAÇINDA

A Milli Erkek Basketbol Takımı, grup aşamasındaki dördüncü karşılaşmasında 1 Eylül Pazartesi günü TSİ 14.45’te Estonya ile mücadele edecek. Bu maç, grup açısından önemini koruyor.

Darende Festivali’nde Sinan Akçıl Konseri

Malatya'nın Darende ilçesinde gerçekleştirilen 72. Geleneksel Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali'nde, şarkıcı Sinan Akçıl kamuflaj kıyafetiyle sahne alarak hayranlarına keyifli anlar yaşattı.
Hatayspor, 1-1 berabere kaldı

Hatayspor'un İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldığı maçta, Hatayspor teknik direktörü Almeida, takımın performansını övdü. İstanbulspor'un hocası Avcı ise galibiyet isteğini dile getirdi.

