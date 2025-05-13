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A Milli Erkek Basketbol Takımı Rakipleri Açıklandı

A MİLLİ TAKIMIN RAKİPLERİ BELLİ OLDU

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 Dünya Kupası Elemeleri’nde karşılaşacağı rakipleri belirledi. 27 Ağustos – 12 Eylül 2027 tarihleri arasında Katar’da düzenlenecek 2027 FIBA Erkekler Dünya Kupası Elemeleri’nin kura çekimi, Katar’ın başkenti Doha’da yapıldı.

KURA ÇEKİMİ AÇIKLANIYOR

Çekimlerin ardından A Milli Erkek Basketbol Takımımızın rakipleri netleşti. C grubunda mücadele edecek 12 Dev Adam’ın rakipleri Sırbistan, Bosna Hersek ve ön elemlerden gelecek takım (Slovakya, İsviçre ya da Ukrayna) oldu. Kura sonucunda 32 ülke, 4’erli 8 gruba dağıtıldı.

İLK TURLARDA SIRA

Grupta ilk 3 sırayı alan takımlar, ikinci tura yükselecek ve I, J, K, L Gruplarını oluşturacak. Bu gruplarda da ilk 3 sırayı elde eden takımlar, FIBA 2027 Dünya Kupası’nda yer alacak. İlk tur için belirlenen pencere maç tarihleriyse şu şekilde: İlk Tur 1. Pencere Maçları, Kasım 2025; İlk Tur 2. Pencere Maçları, Şubat 2026; İlk Tur 3. Pencere Maçları, Temmuz 2026; İkinci Tur 1. Pencere Maçları, Ağustos 2026; İkinci Tur 2. Pencere Maçları, Kasım 2026; İkinci Tur 3. Pencere Maçları, Şubat 2027.

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