A MİLLİ ERKEK BASKETBOL TAKIMI, SIRBİSTAN’ı MAĞLUP ETTİ

MİLLİ TAKIMIN BAŞARISI

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası A Grubu’ndaki 5. ve son karşılaşmasında Sırbistan’ı 95-90’lık bir skorla mağlup etti. Ay-yıldızlı ekip, bu sonuçla grubu 5’te 5 yaparak tamamladı ve son 16 turunda İsveç ile karşılaşma şansı yakaladı.

Karşılaşma Arena Riga’da yapıldı. Maçın hakemleri Petraitis Gediminas, Wojciech Liszka ve Rosso Yohan olarak görev yaptı. Türkiye’nin oyuncuları arasında Kenan Sipahi 5, Cedi Osman 16, Shane Larkin 23, Adem Bona 2, Ercan Osmani 10, Şehmus Hazer 3, Alperen Şengün 28 ve Furkan Korkmaz 8 sayı ile kendine yer buldu. Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki takım, iyi bir performans sergiledi.

Sırbistan takımında ise Vasilije Micic 5, Stefan Jovic 10, Nikola Milutinov 5, Nikola Jokic 22, Nikola Jovic 10, Aleksa Avramovic 5, Ognjen Dobric 2, Vanja Marinkovic 8, Filip Petrusev 11 ve Marko Guduric 12 sayıyla öne çıkan isimler oldu. Başantrenör Svetislav Pesic yönetimindeki Sırbistan, maçı kazanmak için mücadele etti.

Karşılaşmanın periyotları şu şekilde sonuçlandı: 1. Periyot 19-18 Türkiye lehine, devre 46-49 Sırbistan lehine ve 3. Periyot 74-73 Türkiye lehine tamamlandı. Bu sonuçlarla A Milli Erkek Basketbol Takımı önemli bir galibiyet elde etti.