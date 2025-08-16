Haberler

A MİLLİ ERKEK BASKETBOL TAKIMI, ÜÇÜNCÜ OLDU

ŞAMPİYONAYA HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası’nda yer alacak A Milli Erkek Basketbol Takımı, Türk Hava Yolları DBB Süper Kupa üçüncülük mücadelesinde Çekya’yı 79-65 yenerek turnuvayı üçüncü sırada tamamlıyor. A Milli Takım, Almanya’nın Münih kentindeki SAP Garden’da gerçekleşen bu karşılaşmada Çekya ile bir araya geliyor.

PARKEDE GÜÇLÜ PERFORMANS

Shane Larkin, Kenan Sipahi, Cedi Osman, Ercan Osmani ve Ömer Faruk Yurtseven’in yer aldığı ay-yıldızlı ekip, ilk periyodu 23-13 önde bitiriyor. Soyunma odasına 41-29’luk üstünlükle giren takım, üçüncü periyodu da 60-41’lik bir skor ile geçiyor. Sonuç olarak, maçın tamamında gösterdiği etkili performans ile 79-65’lik skorla zafer elde ediyor.

HAZIRLIK MAÇI GÜNDEMDE

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarını sürdürüyor. 20 Ağustos Çarşamba günü Litvanya ile bir hazırlık maçı yapacak olan takımın, bu mücadelede de başarılı bir performans sergilemesi bekleniyor.

ÖNEMLİ

Danimarka Başbakanı İsrail’e Yaptırımlar Arttırmak İstiyor

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, İsrail'in başbakanının sorun yarattığını ifade ederek, Gazze'deki insani durumu eleştirdi ve yaptırımları artırma niyetini duyurdu.
Orman Yangınına Karadan Müdahale Devam Ediyor

Gelibolu'da çıkan orman yangınına karadan müdahale eden ekipler, tahliye işlemleriyle birlikte yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürüyor. Bakan yardımcısı konuyu yakından izliyor.

