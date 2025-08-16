A MİLLİ ERKEK BASKETBOL TAKIMI, ÜÇÜNCÜ OLDU

ŞAMPİYONAYA HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası’nda yer alacak A Milli Erkek Basketbol Takımı, Türk Hava Yolları DBB Süper Kupa üçüncülük mücadelesinde Çekya’yı 79-65 yenerek turnuvayı üçüncü sırada tamamlıyor. A Milli Takım, Almanya’nın Münih kentindeki SAP Garden’da gerçekleşen bu karşılaşmada Çekya ile bir araya geliyor.

PARKEDE GÜÇLÜ PERFORMANS

Shane Larkin, Kenan Sipahi, Cedi Osman, Ercan Osmani ve Ömer Faruk Yurtseven’in yer aldığı ay-yıldızlı ekip, ilk periyodu 23-13 önde bitiriyor. Soyunma odasına 41-29’luk üstünlükle giren takım, üçüncü periyodu da 60-41’lik bir skor ile geçiyor. Sonuç olarak, maçın tamamında gösterdiği etkili performans ile 79-65’lik skorla zafer elde ediyor.

HAZIRLIK MAÇI GÜNDEMDE

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarını sürdürüyor. 20 Ağustos Çarşamba günü Litvanya ile bir hazırlık maçı yapacak olan takımın, bu mücadelede de başarılı bir performans sergilemesi bekleniyor.