A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan ile karşılaşacak

A MİLLİ ERKEK BASKETBOL TAKIMI YARIN YUNANİSTAN İLE KARŞILAŞIYOR

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde Yunanistan ile yarın karşılaşacak. Bu önemli mücadele, yarın TSİ 21.00’de Letonya’nın Riga Arena’sında gerçekleştirecek. Ay-yıldızlılar, bu turu geçmeleri halinde finalde Almanya ile Finlandiya arasında oynanacak eşleşmenin galibi ile mücadele edecek.

BAŞARI HİKAYESİ: 24 YIL SONRA YARIDA

A Milli Takımı, İsveç’i yenerek 24 yıl aradan sonra yarı finale yükselme başarısını gösterdi. Şimdi hedef, Yunanistan’ı geçerek 2001 yılından sonra Avrupa Şampiyonası’nda finale çıkmak. Turnuvadaki yolculuklarına bakıldığında, A Milli Basketbol Takımı; Letonya, Çekya, Portekiz, Estonya ve Sırbistan’ın bulunduğu A Grubu’nu namağlup lider olarak tamamladı. Ardından son 16 turunda İsveç’i, çeyrek finalde ise Polonya’yı mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Yunanistan ise C Grubu’ndaki mücadelelerinde İtalya, Kıbrıs Rum Kesimi, Gürcistan, Bosna Hersek ve İspanya ile oynayıp tek mağlubiyetle lider çıktı. Yunanistan, son 16 turunda İsrail’i, çeyrek finalde ise Litvanya’yı yenerek yarı finale ulaştı.

TARİHTE 67. RENDEVU

Türkiye ile Yunanistan, bugüne kadar 66 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda A Milli Takım 25 kez galip gelirken, Yunanistan 41 kez kazanan taraf oldu. İlk karşılaşma, 24 Haziran 1936 tarihinde İstanbul’da gerçekleşti ve milliler 49-12’lik skorla galip geldi. İki ülkenin en son karşılaşması ise 19 Ağustos 2022’de Yunanistan’daki hazırlık maçında gerçekleşti ve Türkiye 89-80’lik skorla mağlup oldu.

İSTATİSTİKLERLE TAKIMLAR

A Milli Takım, Avrupa Şampiyonası’nda 90.7 sayı, 37.6 ribaund ve 22.6 asist ortalamaları ile mücadele ediyor. Yunanistan ise bu turnuvada 86.1 sayı, 36.1 ribaund ve 19.3 asist ortalamasıyla oynuyor. A Milli Takım’da Alperen Şengün, 21.6 sayı ortalaması ile takımın en skoreri olurken; Yunanistan’da Giannis Antetokounmpo 29.8 sayı ortalamasıyla katkı sağlıyor.

ALMANYA İLE ZİRVEYİ PAYLAŞIYOR

A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası’ndaki etkileyici performansıyla dikkat çekiyor. Milliler, oynadığı 7 karşılaşmadan da galip ayrılarak namağlup devam ediyor. Bu başarı, Almanya ile birlikte zirveyi paylaşmalarını sağlıyor; Almanya da turnuvada oynadığı 7 maçtan galip ayrılmayı başardı.