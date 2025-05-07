A Milli Erkek Hentbol Takımı, Euro 2026 Elemeleri’nde Mağlup Oldu

A MİLLİ TAKIM AVUSTURYA’YA MAĞLUP OLDU

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Euro 2026 Elemeleri 7. Grup 5. maçında Avusturya’ya 34-29 mağlup oldu. Ay-yıldızlı ekip, bu önemli karşılaşmayı Sivas’ta oynadı. 4 Eylül Spor Vadisi Taha Akgül Spor Salonu’nda gerçekleşen mücadele, karşılıklı gollerle hızlı bir başlangıç yaptı. İlk yarıda üstünlük sağlayan Avusturya, devreyi 19-14 önde kapattı.

İKİNCİ YARI AVUSTURYA’DAN ETKİLİ PERFORMANS

İkinci yarıya hızla başlayan Avusturya, oyundaki kontrolünü sürdürerek farkı açmaya devam etti. Ay-yıldızlılar, son bölümdeki çabalarına rağmen, maçı 34-29 kaybederek sahadan ayrılmak zorunda kaldı. Türkiye, grubundaki 6. ve son maçı için 11 Mayıs Pazar günü TSİ 19.00’da Almanya ile deplasmanda karşılaşacak. Mücadele, Stuttgart’taki Porsche Arena’da oynanacak.

PROTOKOLDEN İLGİ GÖSTERİLDİ

Bu karşılaşmayı Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Mesut Çebi ve yönetim kurulu üyeleri gibi birçok spor sever protokol tribününden ilgiyle takip etti. Maçın hakemliğini Fransa’dan Karim Gasmi ve Raouf Gasmi yaparken, salon atmosferi oldukça heyecanlıydı.

MAÇIN DETAYLARI

Salon: Sivas Taha Akgül

Hakemler: Karim Gasmi, Raouf Gasmi (Fransa)

Türkiye: Enis Harun Hacıoğlu, Sadık Emre Herseklioğlu, Ozan Erdoğan, Durmuş Ali Tınkır, Doruk Pehlivan, Enis Yatkın, Görkem Biçer, İlkan Keleşoğlu, Eyüp Arda Yıldız, Danyel Kaya, Yunus Özmusul, Ediz Aktaş, Şevket Yağmuroğlu, Alper Aydın, Ali Emre Babacan, Koray Ayar

Avusturya: Janko Bozovic, Jozsef Albek, Florian Kaiper, Sebastian Frimmel, Nemanja Belos, Lukas Herburger, Lukas Schweighofer, Nicolas Paulnsteiner, Eric Damböck, Tobias Wagner, Jakob Nigg, Elias Kofler, Lukas Hutecek, Franko Lastro, Michael Miskovez, Constantin Jarolim

İlk Yarı: 14-19

İki dakika cezası alanlar: Eyüp Arda Yıldız (Türkiye), Michael Miskovez (Avusturya) – Sivas