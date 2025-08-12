A MİLLİ Erkek Voleybol Takımı Danimarka’yı Ağırlayacak

MİLLİ TAKIM, DANİMARKA İLE MAÇA HAZIRLANIYOR

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası elemeleri kapsamındaki dördüncü karşılaşmasında Danimarka’yı ağırlayacak. Bu önemli müsabaka yarın saat 18.00’de Malatya’daki Orduzu Pınarbaşı Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Müsabaka için tüm hazırlıklar tamamlandı. 5 bin kişilik kapasiteye sahip salonda tüm koltuklar Türk Bayrakları ile süslendi. Müsabakayı, Yunan hakem Vasileios ve Azeri hakem Eldar Zulfugarov yönetecek. Spor tutkunları, karşılaşmayı hem salondan hem de salon dışında kurulan dev ekranlardan izleyebilecek.

A GRUBUNDA REKABET

A Milli Erkek Voleybol Takımı, bulunduğu A grubunda 6 puan ve averaj ile ikinci sırada yer alıyor. Rakibi Danimarka ise grupta lider konumda bulunuyor. Bu karşılaşma, takım için büyük bir önem taşıyor ve heyecanla bekleniyor.