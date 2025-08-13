A Milli Erkek Voleybol Takımı Yendi

MALATYA’DA GERÇEKLEŞEN MAÇTA HEYECAN DORUKTA

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası elemeleri kapsamındaki dördüncü maçında Danimarka ile Malatya Orduzu Pınarbaşı Spor Salonu’nda karşılaştı. Mücadele, oldukça çekişmeli geçti ve Filenin Efeleri maç sonucunda 3-2 gibi bir skorla galip geldi.

HEYECAN DOLU SETLER

Maç içerisinde, ilk seti Danimarka 25-21 kazanırken, ikinci sette Türkiye 25-20’lik skorla karşılık verdi. Üçüncü seti 25-19 ile Danimarka önde kapatırken, Türkiye dördüncü seti 25-10 gibi farklı bir skorla alarak maçı son sete taşıdı. Tie-break setinde ise Türkiye, 15-10’luk skorla zafer kazanmayı başardı. Türkiye’nin bu galibiyeti, A grubundaki puanını 9’a çıkardı.