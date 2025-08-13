Haberler

A Milli Erkek Voleybol Takımı Yendi

MALATYA’DA GERÇEKLEŞEN MAÇTA HEYECAN DORUKTA

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası elemeleri kapsamındaki dördüncü maçında Danimarka ile Malatya Orduzu Pınarbaşı Spor Salonu’nda karşılaştı. Mücadele, oldukça çekişmeli geçti ve Filenin Efeleri maç sonucunda 3-2 gibi bir skorla galip geldi.

HEYECAN DOLU SETLER

Maç içerisinde, ilk seti Danimarka 25-21 kazanırken, ikinci sette Türkiye 25-20’lik skorla karşılık verdi. Üçüncü seti 25-19 ile Danimarka önde kapatırken, Türkiye dördüncü seti 25-10 gibi farklı bir skorla alarak maçı son sete taşıdı. Tie-break setinde ise Türkiye, 15-10’luk skorla zafer kazanmayı başardı. Türkiye’nin bu galibiyeti, A grubundaki puanını 9’a çıkardı.

ÖNEMLİ

Haberler

Hassa’da Yangın Nedeniyle Evler Tahliye Ediliyor

Hatay'ın Hassa ilçesinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak Yukarıbucak Mahallesi'nde evlerin tahliye edilmesine yol açtı. Ekipler yangına müdahale ediyor.
Haberler

Bilecik Valisi Ziyaret Gerçekleştirdi

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile ildeki tarımsal durum ve orman yangınları üzerine istişarelerde bulundu. Ziyaret, bir tablo hediye ile tamamlandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.