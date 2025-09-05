Haberler

A Mİllİ FUtbol TAkımı, 2026 FİFA Dünya Kupası’na hazırlanıyor

A MİLLİ TAKIM GÖRSEL ÇALIŞMALARINI UNUTMUYOR

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri sürecinde A Milli Futbol Takımı, sosyal medya platformlarında UNESCO Tarih Mirası Listesi’nde yer alan önemli turistik merkezleri uyguluyor. Takım, E Grubu’ndaki ilk karşılaşmasında Gürcistan’ı deplasmanda 3-2 yenerek iyi bir başlangıç yaptı. Şimdi, gruptaki ikinci müsabakası için hazırlıklara devam ediyor.

GÜMÜŞ MEKANLARDA MAÇ HAZIRLIĞI

A Milli Takım, 7 Eylül Pazar günü saat 21.45’te İspanya ile Konya Büyükşehir Stadyumu’nda karşılaşacak. Mücadele öncesi Türkiye Futbol Federasyonu, sosyal medya tasarımlarında önemli turistik noktaları kullanmaya devam ediyor. Gürcistan maçı için Efes Antik Kenti görselleri paylaşırken, İspanya karşılaşması için Göreme Milli Parkı ve Kapadokya görselleri öne çıkıyor. Bu tasarımlar, hem futbolun hem de kültürel mirasın önemini vurguluyor.

Istanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP’ye Geçici Yönetim Atadı. Tekin, CHP’den İhraç Edildi Sonra. Parti Üyeleri, Kayyumu Binaya Sokmayacak. Tekin, Özgür Özel’den Randevu İstedi....

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'in pazartesi günü Canan Kaftancıoğlu ile birlikte gideceği iddiaları yalanlandı. Kaftancıoğlu, Tekin ile gitmeyeceğini belirtti.
Ünlü Çift Ayrıldı, İddialar Cevapsız Kaldı

Hakan Sabancı ve Hande Erçel'in ayrılığı sonrası sosyal medyada aldatma ve aile baskısı iddiaları gündeme geldi. Sabancı, ilişkilerinin sonlandığını ve üçüncü kişilerin etkisi olmadığını belirtti.

