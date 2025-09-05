A Mİllİ FUtbol TAkımı, 2026 FİFA Dünya Kupası’na hazırlanıyor

A MİLLİ TAKIM GÖRSEL ÇALIŞMALARINI UNUTMUYOR

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri sürecinde A Milli Futbol Takımı, sosyal medya platformlarında UNESCO Tarih Mirası Listesi’nde yer alan önemli turistik merkezleri uyguluyor. Takım, E Grubu’ndaki ilk karşılaşmasında Gürcistan’ı deplasmanda 3-2 yenerek iyi bir başlangıç yaptı. Şimdi, gruptaki ikinci müsabakası için hazırlıklara devam ediyor.

GÜMÜŞ MEKANLARDA MAÇ HAZIRLIĞI

A Milli Takım, 7 Eylül Pazar günü saat 21.45’te İspanya ile Konya Büyükşehir Stadyumu’nda karşılaşacak. Mücadele öncesi Türkiye Futbol Federasyonu, sosyal medya tasarımlarında önemli turistik noktaları kullanmaya devam ediyor. Gürcistan maçı için Efes Antik Kenti görselleri paylaşırken, İspanya karşılaşması için Göreme Milli Parkı ve Kapadokya görselleri öne çıkıyor. Bu tasarımlar, hem futbolun hem de kültürel mirasın önemini vurguluyor.