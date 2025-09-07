A Milli Futbol Takımı, 6-0 Mağlup Oldu

A MİLLİ İSTANBUL MAĞLUBİYETİ

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’ndaki 2. maçında Konya’da İspanya ile karşı karşıya geldi ve tarihi bir yenilgi aldı. İspanyol takımının Mikel Merino’nun hat-trick yaptığı mücadelede, konuk ekip maçı 6-0’lık bir farkla kazanmayı başardı. İspanya’nın diğer gollerini Pedri (2) ve Ferran Torres kaydetti.

TARİHİ YENİLGİ

Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Takım, Mart 2024’te Avusturya’ya karşı oynanan özel maçta da 6-1’lik bir mağlubiyet yaşamıştı. Milliler, resmi karşılaşmalarda 6 gol gördüğü son maçı ise 7 Eylül 2021 tarihinde Amsterdam’da Hollanda’ya karşı oynamıştı. 2022 Dünya Kupası elemeleri süresince grupta tek mağlubiyet alarak (6-1) ikinci olarak play-off oynamışlardı.

TARİHTE BİR DAHA

A Milli Futbol Takımı’nın resmi karşılaşmalarda 6-0 mağlup olduğu son maç, 1965 yılına dayanıyor. O dönemde Avrupa Şampiyonası eleme grubunda İstanbul’da Çekoslovakya karşısında alınan bu sonuç, takıma benzer bir sonuç olarak kaydedildi. Ayrıca, 4 Nisan 1984’te Macaristan ile oynanan özel maçta da benzer şekilde konuk ekip 6 farklı galibiyetle sahadan ayrılmıştı.