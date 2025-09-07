Haberler

A Milli Futbol Takımı, 6-0 Mağlup Oldu

A MİLLİ İSTANBUL MAĞLUBİYETİ

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’ndaki 2. maçında Konya’da İspanya ile karşı karşıya geldi ve tarihi bir yenilgi aldı. İspanyol takımının Mikel Merino’nun hat-trick yaptığı mücadelede, konuk ekip maçı 6-0’lık bir farkla kazanmayı başardı. İspanya’nın diğer gollerini Pedri (2) ve Ferran Torres kaydetti.

TARİHİ YENİLGİ

Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Takım, Mart 2024’te Avusturya’ya karşı oynanan özel maçta da 6-1’lik bir mağlubiyet yaşamıştı. Milliler, resmi karşılaşmalarda 6 gol gördüğü son maçı ise 7 Eylül 2021 tarihinde Amsterdam’da Hollanda’ya karşı oynamıştı. 2022 Dünya Kupası elemeleri süresince grupta tek mağlubiyet alarak (6-1) ikinci olarak play-off oynamışlardı.

TARİHTE BİR DAHA

A Milli Futbol Takımı’nın resmi karşılaşmalarda 6-0 mağlup olduğu son maç, 1965 yılına dayanıyor. O dönemde Avrupa Şampiyonası eleme grubunda İstanbul’da Çekoslovakya karşısında alınan bu sonuç, takıma benzer bir sonuç olarak kaydedildi. Ayrıca, 4 Nisan 1984’te Macaristan ile oynanan özel maçta da benzer şekilde konuk ekip 6 farklı galibiyetle sahadan ayrılmıştı.

İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis De La Fuente, Türkiye galibiyeti sonrası gurur duyduğunu ifade etti. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde İspanya, Türkiye’yi...

İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, Türkiye'yi 6-0 yendikten sonra oyuncularının potansiyelini övdü ve takımın duygu durumunu olumlu değerlendirdi.
7 Eylül 2025’te Tam Ay Tutulması

7 Eylül 2025'te İzmir'de gerçekleşen tam ay tutulması, gökyüzü tutkunları ve fotoğrafçılar tarafından büyük bir ilgiyle takip edildi. Hava koşulları gözlemleri destekledi.

