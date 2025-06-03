A Milli Futbol Takımı ABD’de Hazırlanıyor

A MİLLİ TAKIMIN ABD’DEKİ İLK ANTRENMANI

A Milli Futbol Takımı, ABD ve Meksika ile oynayacağı hazırlık maçları öncesinde ABD topraklarında ilk antrenmanını gerçekleştirdi. New England Revolution’ın tesislerinde yapılan idmanın ilk 15 dakikası basına açık yapıldı. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki bu çalışmaya, aday kadroda bulunan tüm futbolcular katıldı.

PAS ÇALIŞMASI VE TAKTİK ANTRENMAN

Antrenman, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması ile devam etti. Basına kapalı bölümde ise taktik idman yapıldığı bildirildi. Antrenman sırasında Montella, oyuncularını çağırarak teşvik etti. Ayrıca, Suudi Arabistan’ın Al Ahli ekibi ile AFC Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanan Merih Demiral için teknik ekip ve futbolcular koridor oluşturarak kutlama gerçekleştirdi. TFF Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Temel Bozbağ ve TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz da bu çalışmayı izledi.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Ay yıldızlı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek. Milliler, 7 Haziran Cumartesi günü TSİ 22.40’ta ABD ile, 11 Haziran Çarşamba günü ise TSİ 04.00’te Meksika ile karşılaşacak.