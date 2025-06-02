A MİLLİ FUTBOL TAKIMI ABD’DE TOPLANDI

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NDE HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

A Milli Futbol Takımı, Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleştireceği özel maçlar için toplandığı Riva’da hazırlıklarını basına açık bir antrenman ile sürdürüyor. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetimindeki ilk 15 dakikası basına açık olan idman koşuyla başladı. Isınma ve koordinasyon çalışmaları ile devam eden antrenmanda son olarak pas çalışmaları ve minyatür kalede şut denemeleri yapıldı. Kalecilerden Altay Bayındır, Berke Özer ve Muhammed Şengezer, kaleci antrenörü ile birlikte yoğun bir çalışma gerçekleştirdi.

SAĞLIK KONTROLLERİ VE SAKATLIKLAR

Hakan Çalhanoğlu, bugün yapılan antrenmana katılmadı. Almanya’da sağlık kontrolünden geçecek olan Hakan’ın tedavisi orada devam ediyor. Ek olarak, Mustafa Hekimoğlu ve Uğurcan Çakır da hafif sakatlıkları nedeniyle idmana katılmadı. Bu iki oyuncunun durumları, yapılacak tetkiklerin ardından netleşecek.

ÖZEL MAÇ PROGRAMI

Milliler, 7 Haziran’da Amerika Birleşik Devletleri ve 11 Haziran’da Meksika ile özel maçlarda karşılaşacak. Ay-yıldızlı ekip, bugün saat 23.00’te İstanbul Havalimanı’ndan ABD’ye hareket edecek.