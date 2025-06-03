A Milli Futbol Takımı, ABD’ye gidiyor

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR

A Milli Futbol Takımı, Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleştireceği özel maçlar için toplandığı Riva’da antrenmanlarını basına açık bir şekilde sürdürüyor. Bu kapsamda ilk kez aday kadroya çağrılan Mustafa Eskihellaç ve yeni evlenen Kerem Aktürkoğlu’na geçiş töreni düzenlendi. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde, Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk 15 dakikası basına açık yapıldı.

ISINMA VE KOORDİNASYON ÇALIŞMALARI

İdman, bir koşu ile başladı ve ardından ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla devam etti. İdmanın son bölümünde ise pas çalışması ve minyatür kalede şut çalışmaları yapıldı. Kaleciler Altay Bayındır, Berke Özer ve Muhammed Şengezer, kaleci antrenörü eşliğinde özel çalışma gerçekleştirdi.

HAKAN ÇALHANOĞLU VE SAKATLIK GÜNCELLEMELERİ

Antrenmanda yer almayan Hakan Çalhanoğlu, Almanya’da sağlık kontrolünden geçecek, tedavisi orada devam ediyor. Ayrıca, Mustafa Hekimoğlu ve Uğurcan Çakır da hafif sakatlıkları nedeniyle idmana katılamadı. Bu iki futbolcunun durumuna yapılacak tetkikler sonrasında karar verilecek.

ÖZEL MAÇ PROGRAMI VE UÇUŞ DETAYLARI

A Milli Takım, 7 Haziran’da ABD ve 11 Haziran’da Meksika ile özel maçlarda karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, bugün saat 23:00’te İstanbul Havalimanı’ndan ABD’ye hareket edecek.