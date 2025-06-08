A Milli Futbol Takımı, ABD’yi 2-1 yendi

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI ABD’Yİ MAĞLUP ETTİ

A Milli Futbol Takımı, gerçekleştirilen hazırlık maçında ABD’yi 2-1 yenmeyi başardı. Maç, Connecticut eyaletinin East Hartford kentinde bulunan Pratt & Whitney Stadyumu’nda TSİ 22.40’ta başladı ve Panama Futbol Federasyonu’ndan Fernando Moron yönetti. Moron’un yardımcıları ise Andres Vargas ve Alejandro Camarena oldu.

İlk 11’de Berke Özer, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Orkun Kökçü, İsmail Yüksek, Oğuz Aydın, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu ve Kenan Yıldız bulunan ay-yıldızlılar, ev sahibi ABD’nin ise Matt Freese, Arfsten, Freeman, Richards, Robinson, Johnny, McGlynn, Torre, Tillman, Luna ve Agyemang kadrosuna karşı mücadele etti.

MAÇTA GOLLER VE GELİŞMELER

Maça hızlı başlayan ABD, 2. dakikada öne geçti. Tillman’ın pasıyla sağ tarafta topla buluşan McGlynn, ceza sahasına yaklaşıp sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-0. A Milli Takım, 18. dakikada eşitliği sağlama çabasında bulundu fakat Kenan Yıldız’ın ceza sahasına çevirdiği topla buluşan Arda Güler’in şutunu üstten auta gitti.

24. dakikada A Milli Takım, eşitliği sağladı. Kale önündeki Johnny’nin uzaklaştırmak istediği top Arda Güler’e çarptı ve kaleci Matt Freese’nin sağından ağlarla buluştu: 1-1. 27. dakikada ise ay-yıldızlılar öne geçti. Oğuz Aydın, ceza sahası içinin sağ tarafında topla buluştu ve kale önüne gönderdiği top savunmadan sekerek Kerem Aktürkoğlu’na ulaştı. Kerem, sağ ayakla yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 1-2. İlk yarı, A Milli Futbol Takımı’nın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

İKINCI YARIDA POZİSYONLAR

İkinci yarının başındaki 20 dakikalık sürede daha etkili ataklar geliştiren ABD, gol atmayı başaramadı. Kalan dakikalarda da gol sesi çıkmadı ve ay-yıldızlılar, maçı 2-1’lik sonuçla tamamladı.

İLK KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİLER

A Milli Futbol Takımı’nın ABD ve Meksika ile gerçekleştireceği maçların aday kadrosuna davet edilen Berke Özer ve Mustafa Eskihellaç, ilk defa milli formayı giydi. Berke Özer, maça ilk 11’de başlarken, Mustafa Eskihellaç, 76. dakikada oyuna dahil oldu. Bu karşılaşma, her iki oyuncunun da milli takımdaki ilk maçı oldu.